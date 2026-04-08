Battalgazi Mi Yeşilyurt Mu Malatya’nın Nüfus Şampiyonu Kim

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Malatya genelinde nüfus dinamikleri değişirken, vatandaşların en çok hangi ilçeleri tercih ettiği de netleşti. Deprem sonrası toparlanma sürecindeki şehrin demografik yapısında Yeşilyurt ve Battalgazi ağırlığını korumaya devam ediyor.

ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ: YEŞİLYURT ZİRVEDE!

Malatya’nın kalbi yine Yeşilyurt’ta attı. Yaklaşık 337 bin 049 kişilik nüfusuyla Yeşilyurt, Malatya’nın en büyük ilçesi olma unvanını kimseye kaptırmadı. Battalgazi ile birlikte şehir merkezindeki yoğunluğun ana merkezi olan ilçe, Malatya toplam nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor.

LİSTENİN EN ALTINDA HANGİ İLÇE VAR?

Verilere göre Malatya’nın nüfus bakımından en mütevazı ilçesi ise 4 bin 002 kişi ile Doğanyol oldu. Şehir merkezine uzaklığı ve göç eğilimleri nedeniyle Doğanyol, listenin sonunda yer aldı.

MALATYA’NIN 13 İLÇESİNDEKİ NÜFUS TABLOSU

Yeşilyurt: 337 bin 049 (Malatya'nın En Kalabalık İlçesi)

Battalgazi: 274 bin 563 (Şehir merkezinin ikinci büyük lokomotifi)

Doğanşehir: 36 bin 037

Akçadağ: 31 bin 479

Darende: 24 bin 806

Hekimhan: 17 bin 116

Yazıhan: 13 bin 937

Pütürge: 12 bin 372

Arapgir: 9 bin 917

Kale: 7 bin 462

Kuluncak: 7 bin 414

Arguvan: 6 bin 859

Doğanyol: 4 bin 002 (Malatya'nın En Az Nüfuslu İlçesi)

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Açıklanan veriler, Malatya’da merkezileşme eğiliminin sürdüğünü kanıtladı. Doğanşehir ve Akçadağ gibi büyük ilçeler nüfuslarını belirli seviyede korurken; Arguvan, Doğanyol ve Kuluncak gibi ilçelerde nüfusun daha kısıtlı kalması, merkeze olan göçün bir göstergesi olarak görünüyor.