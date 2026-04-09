Bakan Yumaklı’dan Müjde Sultansuyu Barajı Dev Yatırımla Yeniden Açılıyor

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da, tarımsal üretimin can damarlarından biri olan Sultansuyu Barajı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajın yeniden tam kapasiteyle hizmete açıldığını duyurdu.

465 MİLYON TL'LİK DEV YATIRIM

Depremin ardından hızla başlatılan çalışmalar kapsamında, barajın gövde yapısı ve teknik aksamları modern mühendislik çözümleriyle güçlendirildi. Toplamda 465 Milyon TL harcanarak tamamlanan proje, bölgedeki su güvenliğini en üst seviyeye çıkardı.

116 BİN DEKAR ARAZİYE KESİNTİSİZ SULAMA

Sultansuyu Barajı, Malatya ve çevresindeki tarımsal faaliyetler için hayati önem taşıyor. Yenilenen tesis sayesinde:

116 bin dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşuyor.

Bölgedeki ürün çeşitliliği ve verimlilik güvence altına alınıyor.

Çiftçilerin su ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanıyor.

"ÜLKE EKONOMİMİZE YILLIK 2 MİLYAR KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Yumaklı, projenin ekonomik boyutuna dikkat çekerek, tesisin sadece Malatya için değil, Türkiye ekonomisi için de büyük bir kazanç olduğunu belirtti. Barajın tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte ülke ekonomisine katkıda sağlayacağını söyleyen Yumaklı,

"Sultansuyu Barajı, ülke ekonomimize yıllık 2 milyar liralık dev bir katkı sağlamaya devam edecek"

dedi.

"MALATYA’MIZA HAYIRLI OLSUN"

Bakan Yumaklı, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, deprem sonrası ihya çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak,

"Malatya’mız için 465 Milyon TL’lik dev bir yatırımı daha tamamladık. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun"

açıklamalarına yer verdi.