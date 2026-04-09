Malatya’nın hafızasında “Hamido” olarak yer edinen Hamit Fendoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gerçek yeniden tartışma konusu oldu. 17 Nisan 1978’de belediye başkanlığı görevini sürdürdüğü sırada düzenlenen bombalı suikastta gelini ve iki torunuyla birlikte hayatını kaybeden Fendoğlu’nun, toplum tarafından “şehit” olarak anılmasına rağmen resmî kayıtlarda “görev şehidi” statüsünde bulunmadığı ortaya çıktı.

GİRİŞİMLER SONUÇ VERMEDİ

“Hamido” lakabıyla tanınan ve Malatya halkının hafızasında derin izler bırakan Fendoğlu, aradan geçen yıllara rağmen her yıl düzenlenen törenlerle “şehit” olarak anılıyor. Ancak bu unvan, bugüne kadar resmi olarak kendisine verilmiş değil. Konuyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise Fendoğlu’nun yeğeni ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun girişimleri oldu. Mehmet Celal Fendoğlu’nun, amcasının “görev şehidi” sayılması için çeşitli dönemlerde hiçbir maddi beklenti gözetmeden defalarca başvuruda bulunduğu ve konuyu yetkili mercilere taşıdığı, ancak bu girişimlerden henüz sonuç alınamadığı dile getirildi.

TOPLUM ŞEHİT BİLİYOR AMA DURUM ÇOK FARKLI

Öte yandan, 1978 yılından bu yana her yıl düzenlenen anma programlarında Hamit Fendoğlu için yapılan “şehit” vurgusu, toplumun bu konudaki hassasiyetini açıkça ortaya koyuyor. Ancak gündeme gelen bu durum sonrası hem yetkili kurumların hem de ailenin nasıl bir açıklama yapacağı merak edilirken, kamuoyunda gözler şimdiden ilgili makamlara çevrilmiş durumda.