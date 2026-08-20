Darende’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve ani sıcaklık değişimleri, meyve ağaçlarının biyolojik takvimini etkiledi. İlçedeki bir meyve bahçesinde bulunan elma ağaçları, dallarında meyveler olmasına rağmen yeniden çiçek açtı. Normal şartlarda ilkbaharda görülmesi gereken beyaz elma çiçeklerinin Ağustos ayında yapraklar ve meyveler arasında belirmesi, bahçe sahibini şaşırttı.

“Mevsimler Mi Şaşırdı, Elmalar Mı?”

Yıllardır bahçecilik yaptığını belirten üretici, daha önce benzer bir olayla karşılaşmadığını ifade ederek, “Normalde bu dönemde meyvelerimizi toplarız. Ancak ağaçlarımız sanki yeniden bahar gelmiş gibi çiçek açtı. Mevsimler mi şaşırdı, elmalar mı şaşırdı bilemedik” dedi.

Bitkilerde bu tür zamansız çiçeklenmelerin aşırı sıcaklık, kuraklık, düzensiz yağış ve ani hava değişimleri sonrasında ortaya çıkabildiği belirtiliyor. Stres altında kalan ağaçların hava şartlarını ilkbahar koşulları gibi algılayarak yeniden çiçek açabildiği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre ağacın mevsim dışında enerji harcamasına neden olan bu durum, çiçek ve tomurcuk gelişimini etkileyerek bir sonraki üretim döneminde verim kaybı riskini artırabiliyor. Darende’de yaşanan olay, değişen iklim koşullarının tarımsal üretim üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.