Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verilerine göre, Türkiye'nin tek, dünyanın ise sayılı rezervlerinden biri olan profillit yatağı Pütürge'de yer alıyor. Bununla da kalmıyor; geleceğin teknolojisini şekillendirecek Nadir Toprak Elementleri (NTE) için müjdeli haber Kuluncak ve Hekimhan'dan geliyor.

İşte Malatya’nın ilçe ilçe, bölge bölge maden haritası ve çıkarılan tüm yeraltı zenginlikleri...

Türkiye’nin Demir Deposu: Hekimhan ve Doğanşehir

Ülke sanayisinin çarklarını döndüren demir cevherinin büyük bir kısmı Malatya topraklarında işleniyor.

Hekimhan Bölgesi: Hasançelebi, Deveci, Karakuz ve Şırzı demir yatakları Türkiye’nin en stratejik cevher alanları arasında yer alıyor.

Doğanşehir (Sürgü): Gösten Tepe, Çej Tepe, Çakşak Tepe ve Demir Tepe sahaları demir potansiyelini zirveye taşıyor.

Kuluncak: Düşüksöğüt, Kızılolukboynu ve Yunnuk bölgelerinde zengin demir zuhurları bulunuyor.

Dünyanın Gözü Bu İlçelerde: Nadir Toprak Elementleri (NTE)

MTA’nın Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinde gerçekleştirdiği arama ve arazi çalışmaları, savunma sanayiinden yüksek teknolojiye kadar her alanda kritik önem taşıyan Nadir Toprak Elementleri (NTE) yataklarını tescilledi. Bu keşif, Malatya'yı uluslararası madencilik arenasının odak noktası haline getiriyor.

İlçe İlçe Malatya Maden Haritası

Malatya'nın dört bir yanında çıkarılan diğer önemli madenler ve çıkarıldıkları sahalar ise şu şekilde:

Bakır - Kurşun - Çinko (Cu-Pb-Zn): Yeşilyurt - Görgü Sahası

Krom (Cr): Hekimhan - Bıcır Sahası

Florit (F): Darende - Kuluncak Sahası

Dolomit (Dol): Hekimhan - Zorbahan Dağı Sahası

Vermikülit (Ver): Darende Sahası

Linyit: Hatunsuyu, Merkez (Karacaköy) ve Arguvan sahaları

Çimento Hammaddeleri: Darende Sahası

Kum - Çakıl: Arapgir (Tohma Çayı ve Arapgir Çayı sahaları), Darende (Yazıköy ve Ortaköy sahaları)

Tuğla - Kiremit Hammaddesi: İl geneli ve merkez çevresi