Malatya’da vatandaşların yatırım algısında mülk sahibi olmak ilk sırada yer alıyor. Sokak röportajında sorulan "Yatırımınızı altına mı yaparsınız, konuta mı?" sorusuna verilen yanıtlar gayrimenkulün sunduğu güvence ile altının sağladığı pratiklik arasındaki farkı gözler önüne serdi.

“Altın Ufak Alınır, Konut Büyük Kazandırır"

Vatandaşların büyük bir kısmı, gayrimenkul ve konutun uzun vadede altına kıyasla çok daha büyük imkanlar sunduğunu vurguladı. Mülkün faydasına dikkat çeken Ahmet Kaya,

“Altın ufak ufak alınır ama konuta paranı yatırdığında birdenbire büyük imkan sağlarsın. Önceliğim toprak ve evdir”

diye konuştu.

Zeynep Hatice Aydoğan konutun kar marjının yüksekliğini öne çıkararak tercihen 5+1 villa veya havuzlu yerleri düşündüğünü belirtti.

Mehmet Çelik ise

“Ben altını bilmem, işim de olmaz. Param olsa konut ya da arazi alırım, arazi daha iyidir”

diyerek gayrimenkulün vazgeçilmezliğini savundu.

"Vatanını Seven Altın Almaz"

Konut yatırımını milli bir duruş olarak tanımlayan Şahin Arok,

"Ben yatırımımı konuta yaparım. Vatanını seven, milliyetçi adam altın alıp devleti zayıflatmaz. Param olsa ev alırım"

diyerek tercihini konuttan yana olduğunu belirtti.

"Yatırım Düşünecek Durum Yok"

Depremin etkilerini doğrudan yaşayan esnaf ise yatırım lüksünden ziyade başını sokacak bir ev ve dükkan arayışında olduğunu belirtti. Lahmacuncu esnafı Erkan Şahin,

"Deprem tamamen bizi bitirdi. Şu an yatırımı düşünecek durumumuz yok. Evimiz, dükkanımız yıkıldı. Kiralar çok yüksek. Durumumuz olsa evimizin olmasını isterdik"

sözleriyle önceliğin mülk edinmek olduğunu vurguladı.

"Geleceğe Güvenli Liman: Altın"

Tercihini altından yana kullanan vatandaşlar ise konutun bakım ve kiracı süreçlerinin zorluğuna dikkat çekti. Kıbrıs Gazisi Ramazan Salik,

"Konutun geliri yok; kiracı koyacaksın, uğraşacaksın, işi bitmez. Altın daha güzel ve daha güvende”

dedi.

Vatandaş Bayram Demir ise

“Altının geleceği var. Konuttan ciddi gelir elde etmek için çok sayıda dairen ve paran olması lazım”

ifadelerini kullanırken bir başka vatandaş Mehmet Duman da altını güvenilir bulduğunu ve rengini sevdiğini dile getirdi.

“Ben Parayı Yiyorum”

Pütürgeli 86 yaşındaki İsmet Özbayrak ise ne altına ne konuta yatırım yapmadığını söyleyerek,

"Benim evim de var, aylığım da. Parayı ne altına ne dolara yatırırım saklamam, yerim"

yanıtıyla dikkat çekti.