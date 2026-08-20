Kaza, Malatya-Darende Karayolu Yukarı Ulupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G.A. yönetimindeki 38 ABU 52 plakalı kum yüklü kamyonun iddiaya göre seyir halindeyken freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon, önce caminin ön duvarına çarptı, ardından yol ortasında yan yatarak devrildi.

Sürücü Yaralandı, Yapılarda Hasar Oluştu

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye derhal sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.G.A.’ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

Çarpmanın etkisiyle camide ve yanındaki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.