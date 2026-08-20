Ekonomi yönetiminin ve piyasanın yıl sonu enflasyon beklentilerine göre iki farklı zam oranı öne çıkıyor:

Birinci senaryoya göre, Merkez Bankasının yüzde 28'lik tahmini durumunda 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 oranında zam yansıyacak.

İkinci senaryoya göre, piyasa anketinin yüzde 29,43'lük tahmini durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,1 ile yüzde 9,91 bandına çıkarken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 7,86 seviyesinde gerçekleşecek.

Maaş Zamları Neden Farklı Hesaplamalara Dayanıyor?

Haberler.com’un haberine göre, iki kesim arasındaki oran farkı tamamen mevzuat gereği uygulanan formüllerden kaynaklanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan son 6 ayın enflasyon oranı kadar zam alırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplu sözleşme zammına göre belirleniyor. Memurlar Ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak ve buna Temmuz ayındaki yüzde 7'lik sınırı aşan enflasyon farkı eklenecek.

Yeni Zamla Birlikte Maaşlar Ne Kadar Olacak?

Piyasa beklentisi olan yüzde 7,86'lık zam oranının hayata geçmesi durumunda en düşük maaş kalemleri şu şekilde güncellenecek:

En Düşük Memur Maaşı

Temmuz ayındaki 70 bin 224 TL seviyesinden 75 bin 744 TL'ye yükselecek.

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı

31 bin 527 TL'den 34 bin 5 TL seviyesine çıkacak.

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylığı

Taban aylık düzenlemesiyle yüzde 9,91'lik artışın yansıtılması halinde 23 bin 552 TL'den 25 bin 886 TL'ye ulaşacak.