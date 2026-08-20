Ağustos ayı sonu itibarıyla başlayacak teslimatlarla birlikte, yüzlerce aile yeni ve güvenli yuvalarına kavuşacak. 29. Bölge çatısı altında yükselen projenin detayları ve etap etap teslim rakamları belli oldu.

31 Ağustos’ta Büyük Teslimat Başlıyor!

Battalgazi/Taştepe Mahallesi 29. Bölge kapsamında yer alan 2., 3., 4. ve 5. etaplarda anahtar teslim işlemleri 31.08.2026 tarihi itibarıyla resmen başlıyor.

Bölgede sadece konutlar değil, mahalle kültürünü yaşatacak ticari alanlar ve fırınlar da hak sahipleriyle buluşacak.

Etap Etap Taştepe Mahalle Konut ve Dükkân Dağılımı

Taştepe Mahallesi'nde inşa edilen dev projenin etaplara göre dağılımı şu şekilde:

2. Etap: 651 konut, 33 dükkân ve 2 fırın

3. Etap: 1.009 konut, 34 dükkân ve 1 fırın

4. Etap: 1.015 konut, 40 dükkân ve 1 fırın

5. Etap: 334 konut ve 1 fırın

Taştepe’de Toplam 3 Binden Fazla Konut Teslim Edilecek

4 farklı etap halinde yükselen 29. Bölge Taştepe projesinde genel toplamda 3bin 9 konut, 107 dükkân ve 5 fırın vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak. Bölgedeki altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hak sahipleri 31 Ağustos'tan itibaren anahtarlarını alarak yeni evlerine taşınabilecek.