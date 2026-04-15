6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinin sürdüğü Malatya’da, şehir estetiği ve çevre düzenlemeleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda şehrin en işlek noktalarından biri olan Fuzuli Caddesi’nde gerçekleştirilen kaldırım genişletme çalışmaları sırasında mevcut ağaçların sökülmesi, doğaseverlerin tepkisini çekmişti.



Tepkilerin ardından yetkililer harekete geçti. Fuzuli Caddesi’nde yeni ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı ve caddeye “akçaağaç yapraklı üvez” türü ağaçlar dikildi.



Yeni dikilen ağaçların hem şehir estetiğine katkı sağlaması hem de çevresel dengeyi desteklemesi hedefleniyor.



Vatandaşlar, yapılan yeni dikim çalışmalarını olumlu karşılarken, benzer uygulamalarda doğaya zarar verilmeden planlama yapılması gerektiğini vurguluyor. Malatya’da yeniden inşa süreci devam ederken, çevre duyarlılığı konusundaki tartışmaların da süreceği görülüyor.