ABD ve İran arasında sağlanan tarihi ateşkes, İsrail’in Lübnan saldırılarıyla sarsılıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan dünyayı ayağa kaldıran açıklama geldi: "Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil!" Peki, savaş yeniden mi başlıyor? İşte barış masasını deviren o kritik gelişme...

ATEŞKESİN İLK GÜNÜNDE İHLAL ŞOKU "DİPLOMASİ ANLAMINI YİTİRİR"

İran ile ABD arasında Donald Trump’ın onayıyla başlayan 2 haftalık geçici ateşkes, daha 24 saat dolmadan dağılma noktasına geldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürmesi, Tahran’da bardağı taşıran son damla oldu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert açıklamada İsrail’i "aldatmacayla" suçladı. Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Lübnan saldırıları ateşkesin açık bir ihlalidir. Eğer bu saldırılar durmazsa diplomatik sürecin hiçbir anlamı kalmaz. Elimiz tetikte bekliyoruz!"

LÜBNAN DÜĞÜMÜ ATEŞKES KİMİ KAPSIYOR?

Bölgedeki en büyük kriz, ateşkesin kapsamı konusunda yaşanıyor.

İran ve Pakistan: Ateşkesin Lübnan dahil tüm bölgeyi kapsadığını savunuyor.

ABD ve İsrail: Trump yönetimi ve Netanyahu, Lübnan operasyonlarının anlaşma dışı olduğunu iddia ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonlarının İran ile yapılan pazarlığın bir parçası olmadığını savunurken; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi "Top artık ABD’de, ya İsrail'i durdururlar ya da savaş büyür" diyerek rest çekti.

TRUMP’TAN "BÜYÜK FETİH" TEHDİDİ "ORDUMUZ DİNLENİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahsızlanma ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerini açıkladı. Anlaşmanın bozulma ihtimalini düşük görse de askeri seçenekleri masada tutan Trump, tüyleri diken diken eden bir mesaj paylaştı: "Büyük ordumuz şu an dinleniyor ve bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. Eğer anlaşma bozulursa, daha önce hiç görülmemiş bir güçle çatışma başlar!"

KANLI BİLANÇO 40 GÜNDE 3 BİN ÖLÜ

Savaşın insani boyutu ise dehşet verici. İran Adli Tıp Kurumu, son 40 günlük çatışma sürecinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bini geçtiğini duyurdu. Kimlik tespiti yapılamayan yüzlerce cenaze olduğu belirtilirken, bölgedeki insani dramın boyutu ateşkesin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

10 MADDELİK PLAN BİLMECESİ

New York Times tarafından servis edilen "10 Maddelik Barış Planı" hakkında da konuşan Trump, bu haberleri "yalan ve uydurma" olarak nitelendirdi. Ancak İran tarafı, müzakerelerin bu 10 madde üzerinden yürüdüğünde ısrarcı.

Gözler İslamabad'da! Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen sürecin kaderi, önümüzdeki 15 gün içinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılacak nihai görüşmelerle belli olacak.

