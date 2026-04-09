Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlıkları olan vergi affı, stopaj oranları ve akaryakıt fiyatları hakkında çok net konuştu. Beklentilere kapıları kapatan Şimşek, "Asla bir vergi affı olmayacak" diyerek son noktayı koydu.

"VERGİ AFFI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Mehmet Şimşek, BloombergHT ve HaberTürk ortak yayınında yaptığı açıklamalarda, borç yapılandırma bekleyen mükelleflere net mesajlar verdi. Geçici nakit akışı sorunu yaşayan şirketlere mevcut sistemde taksitlendirme kolaylığı sağlandığını hatırlatan Şimşek, genel bir vergi affının kesinlikle yapılmayacağını vurguladı:

"Bir vergi affı niteliğinde bir yapılandırma arayışıysa asla. Çok net, bir af olmayacak."

STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MI?

Yatırımcıların merakla beklediği stopaj indirimi konusuna da değinen Şimşek, "paradan para kazananların" vergilendirilmeye devam edeceğini belirtti. Şu an için ne bir artış ne de bir indirim planladıklarını ifade eden Bakan, "Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz. Stopaj şu anda gündem maddemiz değil" dedi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ OLMASAYDI MAZOT KAÇ LİRA OLACAKTI?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın bütçe üzerinden yönetildiğini belirten Şimşek, Eşel Mobil sisteminin önemine dikkat çekti. Eğer bu sistem uygulanmasaydı fiyatların çok daha yüksek olacağını rakamlarla açıkladı:

Mazot: Mevcut 86 TL yerine 103 TL olacaktı.

Mevcut 86 TL yerine olacaktı. Benzin: Mevcut 64 TL yerine 78 TL olacaktı.

KÜRESEL EKONOMİ VE RESESYON RİSKİ

Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel ekonomiyi etkilediğini belirten Şimşek, ateşkesin kalıcı olmasının önemine değindi. Petrol fiyatlarının 118 dolar seviyelerinde kalması durumunda küresel bir resesyon riskinin masada olduğunu, ancak Türkiye'nin makroekonomik temellerinin bu şoklara karşı dayanıklı olduğunu ifade etti.