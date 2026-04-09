Trendyol Süper Lig’in 29. haftası dev bir maçla başlıyor! Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk ediyor. İşte heyecan dolu karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 52 puanla 4. sırada bulunan siyah-beyazlılar, taraftar desteğiyle hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip Antalyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde.

Tarih: 10 Nisan Cuma (Yarın)

Saat: 20.00

20.00 Stadyum: Tüpraş Stadyumu

Tüpraş Stadyumu Yayın: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER SAHADA KİMLER OLACAK?

Teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar merakla beklenirken, kulislerden sızan muhtemel kadrolar şu şekilde:

· Beşiktaş Muhtemel 11: Ersin, Gökhan, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Salih, Asslani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

· Antalyaspor Muhtemel 11: Julian, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Ballet, Safuri, Saric, Storm, Van de Streek.

HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI GÖZLER TÜPRAŞ STADYUMU'NDA

Beşiktaş, ligdeki yerini sağlamlaştırmak ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmak için bu maçı kritik bir viraj olarak görüyor. 28 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor ise alt sıralardan uzaklaşmak adına puan ya da puanlar için savaşacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ

Ligin perdesi yarın akşam oynanacak tek maçla açılıyor:

10 Nisan Cuma: 20.00 Beşiktaş - Antalyaspor (Tüpraş Stadyumu)

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu son 5 karşılaşmadaki performansı ve sakatlık durumları maçın kaderini belirleyecek. Takipte kalın!