Şehrin batıya doğru planlı büyümesi, yeni bulvarların açılması ve modern yaşam alanlarının inşa edilmesi, kentteki arsa değerleme haritasını tamamen değiştirdi. Malatya'da en yüksek metrekare fiyatlarına sahip arsalar, lüks konut projelerinin ve elit ticari alanların kümelendiği yeni cazibe merkezlerinde yer alıyor.

Yeşilyurt ve Fahri Kayahan: Modern Kentleşmenin Zirvesi

Malatya'da arsa fiyatlarının tavan yaptığı bölgelerin başında açık ara Yeşilyurt ilçesi geliyor. Kentin sosyo-ekonomik açıdan en gelişmiş bölgesi olan Yeşilyurt'ta, özellikle Fahri Kayahan Bulvarı ve çevresi en pahalı lokasyon olarak dikkat çekiyor. Geniş caddeleri, zengin peyzaj alanları ve lüks site konseptleriyle Fahri Kayahan, adeta Malatya'nın vitrini konumunda. Bu elit bölgede boş konut veya ticari imarlı arsa bulmak son derece zorlaşırken, mevcut parseller milyonlarca liralık değerlerle yatırımcıların kıskacında bulunuyor.

Tecde ve Karakavak: Lüks Villa Projelerinin Yeni Rotası

Yeşilyurt ilçesinin idari sınırları içerisinde yer alan Tecde ve Karakavak mahalleleri, müstakil yaşam tarzını benimseyen üst gelir grubunun yeni favorisi haline geldi. Son yıllarda hız kazanan özel havuzlu, geniş bahçeli ultra lüks villa projeleri bu mahallelerde yoğunlaşıyor. Bölgenin temiz havası ve sağlam zemin yapısı, yatırımcı güvenini artırarak buradaki konut imarlı arsaların metrekare fiyatlarını şehrin en üst dilimine taşıdı. Bostanbaşı da yeni nesil akıllı ev projeleriyle arsa değerini katlayan bir diğer önemli nokta olarak öne çıkıyor.

Battalgazi ve Çevreyolu Aksı: Ticaretin ve Lojistiğin Merkez Üssü

Kentin tarihi dokusunu temsil eden Battalgazi ilçesi, daha çok kentsel dönüşüm projeleri ve ticari imarlı arsalarıyla piyasada ön plana çıkıyor. Özellikle kentin ulaşım yükünü çeken yeni Çevreyolu güzergahı, Yeni Devlet Hastanesi civarı ve Turgut Özal Tıp Merkezi'ne uzanan aks üzerindeki araziler ticari getiri açısından çok değerli. Bu alanlarda kurumsal markaların şubeleşmesi ve ofis projelerinin artması, ticari imarlı arsaları altın değerine ulaştırdı. Tarımsal nitelikli araziler ise kayısı ekonomisine paralel olarak döviz bazında yatırımcısına kazandırıyor.