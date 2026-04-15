Malatya’da kümes hayvancılığına olan ilgi her geçen gün artarken, vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Özellikle kendi doğal üretimini yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan pazarda, rakamlar netleşti. Tavuktan horoza, civcivden damızlık hayvanlara kadar tüm kalemlerde piyasanın nabzını tutan Eski Üniversite Durağı esnafı, güncel satış listesini paylaştı.

MALATYA CİVCİV VE TAVUK FİYATLARI NE KADAR?

Piyasadaki güncel veriler ışığında, bölge esnafının uyguladığı güncel satış rakamları şu şekilde belirlenmiş durumda:

Civciv Fiyatı: 80 TL

80 TL Tavuk Fiyatı: 300-400 TL

300-400 TL Horoz Fiyatı: 600-700 TL

Fiyatlar, bölgedeki arz-talep dengesine ve hayvanların türüne göre güncelliğini koruyor.

ESKİ ÜNİVERSİTE DURAĞI ESNAFI SATIŞLARA DEVAM EDİYOR

Yıllardır kanatlı hayvan satışının adresi olan Eski Üniversite Durağı civarındaki esnaflar, Malatyalı üreticilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kanatlı hayvan alacak vatandaşlar için erişim kolaylığı sağlayan bu bölge, sağlıklı ve kaliteli hayvan tedariği açısından önem taşıyor.

Üreticiler, özellikle bu dönemde alınan hayvanların bakım ve beslenme koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kendi yumurtasını üretmek isteyen veya kümesini yenilemek isteyen vatandaşlar için Eski Üniversite Durağı bölgesindeki kanatlı hayvan satıcıları haftanın her günü hizmet veriyor.