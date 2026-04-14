Yetkililerden alınan bilgilere göre, kesintiler ağırlıklı olarak işletme çalışmaları ve müteahhit ekipler tarafından yürütülecek bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Konteyner kentlerde veda süreci başlıyor
ARAPGİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Arapgir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Gözeli, Hocaali, Kayakesen, Hezenek, Yukarıulupınar, Aşağıulupınar, Günyüzü, Onar, Selamlı ve Yukarıyabanlı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında Tecde, Karakavak ve Çilesiz mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

ARGUVAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Arguvan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Tatkınık, Yeni ve Asmaca mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

PÜTÜRGE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Pütürge ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Pazarcık, Ormaniçi ve Balpınarı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde elektriklerin daha erken verilebileceğini, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini açıkladı.

Muhabir: MUTLU SARIGÜL