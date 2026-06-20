Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Binası, tarihi günlerinden birine tanıklık etti. Son yerel seçimlerin ardından Türkiye genelinde yaşanan siyasi hareketlilik ve parti içi tartışmalar sürerken, Malatya örgütü tam kadro kamera karşısına geçti. İlçe başkanlarından belediye başkanlarına, kadın kollarından gençlik kollarına kadar tüm örgüt bileşenlerinin omuz omuza verdiği basın açıklamasında, hem genel merkeze tam destek mesajı verildi hem de "kurultay" iddialarına sert bir dille kapı kapatıldı. İşte Malatya’dan Türkiye gündemine oturan o açıklamaların detayları:

"GENEL BAŞKANIMIZIN VE EKREM İMAMOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

Basın açıklamasında ilk sözü alan CHP Malatya Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, partinin son seçimlerde elde ettiği başarıya vurgu yaparak, hem parti içi muhalefete hem de dışarıdan gelen müdahalelere karşı net bir duruş sergiledi.

Gürsoy, Malatya’daki 13 ilçe başkanının ortak iradesini dile getirerek,

"Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt iradesine, demokrasiye ve halkın değişim talebine sahip çıkmak için toplandık. 31 Mart seçimlerinde CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapan başarı; örgütün, emekçilerin, gençlerin, kadınların ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde verilen mücadelenin sonucudur. Son dönemde partimize, belediyelerimize ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik girişimler, halkın iradesine müdahale çabasıdır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca bir siyasi parti değil; halkın umudu, demokrasi mücadelesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıdır. Malatya'nın 13 ilçe başkanı olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba'nın ve İl Başkanımız Sayın Barış Yıldız'ın yanındayız. Örgütümüzün emeğine ve iradesine sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemi; yoksulluk, işsizlik, geçim sıkıntısı ve deprem bölgesinin sorunlarıdır. Bizler mücadeleden vazgeçmeyecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni milletimizin desteğiyle iktidara taşıyacağız. Demokrasiye, halkın iradesine ve aydınlık yarınlara olan inancımız tamdır. Mutlaka başaracağız, mutlaka kazanacağız"

ifadelerine yer verdi.

"KURULTAY TARTIŞMALARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Parti içindeki birlik ve beraberlik vurgusunu derinleştiren bir diğer önemli çıkış ise Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, enerjinin parti içi tartışmalara değil, halkın sorunlarına harcanması gerektiğini belirterek kurultay iddialarına son noktayı koydu.

Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım, kararlılık mesajı vererek,

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için sahada çalışan, halkın mutluluğunu partinin başarısı olarak gören kadrolar olarak; partimizi iktidara taşımak için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu süreçte ortaya atılan kurultay tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür iradeyle seçilmiş İl Başkanı, Milletvekili Veli Ağbaba ve Genel Başkan Özgür Özel'in yanında duruyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da onlarla birlikte yürümeyi onur ve sorumluluk olarak görüyoruz. Malatya ve Türkiye kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz ki; partimizin birlik ve beraberlik içinde iktidara yürüyeceğine inanıyor, Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Milletvekilimiz Veli Ağbaba'ya selamlarimizi iletiyoruz"

ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDE BİR BÖLÜNME YOKTUR!"

Son olarak söz alan ve toplantıya ev sahipliği yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, hem yerel hem de ulusal düzeyde partiye yönelik yapılan algı operasyonlarına ve yargı kıskacına değindi. Yıldız, Malatya’dan yükselen sesin bir "birlik" çığlığı olduğunu ifade etti.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, haksızlıklara karşı geri adım atmayacaklarını belirterek,

"Malatyalı çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer; Bugün Malatya’dan sadece hemşehrilerimize değil, tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. Gördüğünüz gibi ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız ve örgütümüzün tüm bileşenleri burada, omuz omuzadır. Yerel seçimlerde partimizin Türkiye’nin birinci partisi olmasının ardından belediyelerimiz yoğun baskılar ve yargı operasyonlarıyla karşı karşıya bırakılmıştır. Uzun süredir kurgulanan bu süreçte hukukun değil, siyasi hesapların işletildiğini görüyoruz. Malatya’da da bazı çevreler ve yandaş medya bu sürecin bir parçası gibi hareket etmektedir. Bugün şahsıma ve partimizin çeşitli kurullarına yönelik alınan kararlar da bu anlayışın bir sonucudur. Ancak bizler hukuksuzluk karşısında geri adım atmayacağız. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de doğru tarafta duranlar kazanacak, haksızlık yapanlar ise milletin vicdanında mahkûm olacaktır. Bizler Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, örgütümüzün ve demokrasi mücadelesinin yanındayız. Gücümüzü Cumhuriyet Halk Partililerden ve demokrasiye inanan milyonlardan alıyoruz. Buradan açıkça ifade ediyorum; Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir bölünme yoktur. Örgütümüz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve üyelerimizle büyük bir birlik ve dayanışma içerisindeyiz. Halkın umudu olma sorumluluğuyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi"

açıklamalarına yer verdi.