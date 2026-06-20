Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ve en kritik virajı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir sınav heyecanı hakim oldu.

Malatya genelinde sınavın sorunsuz geçmesi için tüm önlemler önceden alındı. Kent genelindeki sınav istatistikleri ise şu şekilde gerçekleşti:

Toplam Aday Sayısı: 33 bin 958

Sınav Yapılan Bina Sayısı: 103 okul/merkez

Sınav Süresi: 165 dakika

Başlangıç Saati: 10.15

Saatler 10.15’i gösterdiğinde kapıların kapatılmasıyla üniversite hayali kuran binlerce aday, hayallerindeki mesleğe bir adım daha yaklaşabilmek için sıralarda ter döktü.

OKUL BAHÇELERİ DUA ALANINA DÖNDÜ

Öğrenciler içeride 165 dakika boyunca sorularla mücadele ederken, dışarıda ise bambaşka bir heyecan dalgası vardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul çevrelerini dolduran anne, baba ve yakınlar, çocuklarının başarısı için sınav süresince Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Okul önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle emniyet güçleri de geniş güvenlik önlemleri alarak sessizliğin sağlanması adına titiz bir çalışma yürüttü.

ÖĞRENCİLER SINAV SONRASI KONUŞTU: KOLAY MIYDI, ZOR MUYDUN?

Saat 13.00 itibarıyla sınav salonlarından çıkan adayların yüzlerindeki heyecan yerini rahatlamaya bıraktı. Malatya'da sınavı tamamlayan adaylar, derslere ve soru tarzlarına ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaştı.

SINAV SONRASI YAPILAN YORUMLARDA ADAYLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı adaylar, zaman yönetimini iyi ayarlandıklarında soruların düzenli çalışan biri için oldukça makul ve beklentiler dahilinde olduğunu belirtti.

Diğer bir grup aday ise özellikle belirli konu başlıklarında (özellikle paragraf ve yeni nesil matematik sorularında) çelişkili şıklar arasında kaldıklarını ve zaman kaybettiklerini ifade etti.

MALATYA'DA SINAV NOTU: SIFIR OLUMSUZLUK!

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kent genelinde 2026-TYT oturumu hiçbir olumsuzluk, kural ihlali veya aksama yaşanmadan, tam bir huzur ortamı içinde başarıyla tamamlandı. Şimdi gözler yarın yapılacak olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına çevrildi.