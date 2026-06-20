Malatya’nın en önemli kültürel değerlerinden biri olan Yeşilyurt Kiraz Festivali, açıklanan bu yılki programıyla beklentilerin uzağında kaldı. Deprem sonrasında şehrin morale, kültürel etkinliklere ve dış dünyaya açılmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde açıklanan kısıtlı takvim, kamuoyunda festivalin aceleye getirildiği yönünde eleştirilere neden oldu.

Festival öncesi bir basın açıklaması gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, çıtayı yükseltmek yerine, organizasyonun neden dar bir çerçevede tutulduğunu açıklayarak festivalin bu yıl sönük geçeceğini bir anlamda doğrulamış oldu. Başkan Geçit,

“Biz üstü Şişhane altı Kasımpaşa olan bir festival yapmak istemedik. Çırmıhtı ayağa kalktığında Malatya ve Yeşilyurt’a yakışır bir festival yapacağız"

dedi.

Kadim Yeşilyurt ve Gündüzbey bölgelerinin henüz istenen düzeyde olmadığını söyleyen Geçit, organizasyonun neden dar bir çerçeveye sıkıştırıldığını ve sönük geçeceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Kadim Yeşilyurt ve Gündüzbey’in istediğimiz düzeye gelmediğini herkes biliyor. Buralar istediğimiz düzeye geldiğinde festival komitesini geliştirerek güzel bir festival yapabiliriz. Bu sene özellikle festival kapsamında sahne alacak kişileri de yöresel sanatçılarla sınırlı tuttuk.”

Görünen o ki, bu yıl Kiraz Festivali adeta "yapılmak için yapılmış" bir etkinlik olarak hafızalara kazınacak.