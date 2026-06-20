Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Salkım Söğüt Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile üyeleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren baba, yanındaki ateşli silahla eşine ve iki kızına kurşun yağdırdı.

Kanlar içinde yere yığılan talihsiz anne ve kızlarından biri, can havliyle telefonuna sarılarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmeyi başardı.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KENDİNİ BIÇAKLADI!

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Dehşet saçan babanın, ailesini vurduktan sonra aynı silahla kendi yaşamına son vermek istediği belirlendi. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine gözü dönmüş saldırgan, bu kez evdeki bıçakla kendisini yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine intikal eden Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumuna ilişkin detaylar ise şöyle: Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan anne ve iki kızının hastanedeki tedavileri sürüyor. Gelen son bilgilere göre üçünün de hayati tehlikesi devam ediyor. Kendisini bıçakla yaralayan zanlı, polis gözetiminde tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.