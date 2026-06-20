Malatya’da deprem sonrası yürütülen ihya ve inşa süreci devam ederken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam ediyor. Çarmuzu Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Er; kentsel dönüşüm, altyapı, çevre ve sanayi projelerine dair Malatya’nın geleceğini şekillendirecek vizyon projeleri açıkladı.

"SADECE SPOR YATIRIMLARIMIZIN BÜYÜKLÜĞÜ 4 MİLYAR LİRA"

Gençlerin ve çocukların spora erişimini kolaylaştırmak adına kent genelinde dev bir spor hamlesi başlattıklarını belirten Başkan Sami Er, bütçenin büyüklüğüne dikkat çekti:

Dev Tesisler Yükseliyor: Malatya genelinde toplam 4 milyar liralık spor yatırımı yapılıyor.

Yarı Olimpik Havuzlar: İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzlarının da yer aldığı 5 büyük spor kompleksi inşa ediliyor.

Mahalle Tesisleri: Kent genelinde 63 spor tesisi yükselirken, Çarmuzu ve Kiltepe mahallelerinin birleştiği noktada yeni bir sahanın yapımı hızla sürüyor.

Başkan Er,

"Malatya’da güzel şeyler oluyor. 5-6 ay sonra ortaya çıkan tabloyu herkes görecek. Mega projeleri hayata geçiriyoruz"

sözleriyle şehre yeni bir çehre kazandıracaklarının altını çizdi.

KONUT SORUNU ÇÖZÜLDÜ, SIRA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE!

Çarmuzu sakinlerinin kentsel dönüşüm taleplerine içtenlikle yanıt veren Başkan Sami Er, Malatya’nın konut geleceğine dair tarihi bir veriyi paylaştı. Şehirdeki "çevre yolu altı ve üstü" ayrımını tamamen bitireceklerini vurgulayan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin sağladığı kaynakları en verimli şekilde kullandık. Şu ana kadar 124 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Rezerv alan çalışmaları tamamlandı ve şehrimizin konut ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı. Malatya’nın yaklaşık 50 yıllık konut ihtiyacını çözdük. Bundan sonraki süreçte tüm ağırlığımızı kentsel dönüşüm çalışmalarına vereceğiz."

SANAYİ ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR: KÜMELENME MODELİ BAŞLADI

Altay Kışlası ve belirlenen yeni alanlarda kümelenme modeline geçildiğini belirten Başkan Er, esnafların yeni haritasını çizdi:

Mobilyacılar ve Keresteciler: Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yerleri belirlendi.

Mermerciler, Hurdancılar ve Metalciler: Şehir dışındaki yeni alanlarına taşınacak.

Çavuşoğlu Sanayi Alanı: Mevcut sanayi sitesi boşaltılarak bölgenin en büyük toptan teşhir ve satış merkezi haline getirilecek.

ÇARMUZU DERESİ ISLAH EDİLİYOR VE YENİ YOL AKSLARI GELİYOR

Ulaşım yatırımlarının yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanacağını ve trafikte ciddi bir rahatlama yaşanacağını belirten Başkan Er, Çarmuzu Mahallesi'ne özel bir çevre müjdesi de verdi:

"Şehir içerisindeki sular kadim mahallemiz olan Çarmuzu Deresi’ne yönlendirilecek. Burada kapsamlı bir dere ıslah çalışması gerçekleştirerek bu suları tarımsal sulamada değerlendireceğiz."