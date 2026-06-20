Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar ve yatırımcılar, özellikle Cumhuriyet altını, Ata Lira ve gram altındaki son rakamları merak ediyor. Malatya’da kuyumcu esnafı tarafından açıklanan fiyat listesi, altının yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YER ALMADI

Güncel fiyat listesinde 14 ayar altının yalnızca alış fiyatı açıklanırken, satış fiyatına yer verilmedi. Diğer altın türlerinde ise alış ve satış rakamları belli oldu.

MALATYA'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet 2.5: Alış: 100.700 TL | Satış: 104.900 TL

Ata Lira: Alış: 41.430 TL | Satış: 43.160 TL

Liralık Altın: Alış: 40.280 TL | Satış: 41.960 TL

Yarım Altın: Alış: 20.140 TL | Satış: 20.980 TL

Çeyrek Altın: Alış: 10.070 TL | Satış: 10.490 TL

14 Ayar: Alış: 3.500 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik: Alış: 5.720 TL | Satış: 6.140 TL

24 Ayar Altın: Alış: 6.220 TL | Satış: 6.430 TL