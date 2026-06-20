Bölge genelinde yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtirken, özellikle günün sıcak saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Rüzgârın güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edilirken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Malatya’da günün en yüksek sıcaklığının Doğanyol, Kale ve Yazıhan ilçelerinde 34 dereceye ulaşması beklenirken, Battalgazi, Merkez ve Yeşilyurt ilçelerinde sıcaklıkların 33 derece olacağı tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık değerinin ise Kuluncak ilçesinde 28 derece olarak ölçülmesi bekleniyor.

MALATYA’DA İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu – 33°C

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu – 32°C

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu – 31°C

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu – 30°C

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu – 33°C

Darende: Parçalı ve az bulutlu – 31°C

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu – 29°C

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu – 34°C

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu – 29°C

Kale: Parçalı ve az bulutlu – 34°C

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu – 28°C

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu – 32°C

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu – 34°C

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu – 33°C