Katar Hayır Derneği, depremden etkilenen Malatya'da büyük bir çalışmaya imza atarak 7 caminin tadilatını tamamladı. Yenilenen camilerden biri olan Kırçuval Nebioğlu Camii'nde ise şu sıralar cemaat yoğunluğu yaşanıyor. Mahalle Muhtarı Mustafa Emin Serttaş, caminin yenilenmesinden dolayı teşekkür ederken, güneşte kalan vatandaşlar için kritik bir yardım çağrısında bulundu.

Katar'ın bu büyük desteği mahallede sevinçle karşılanırken, çevre bölgelerdeki yıkımlar nedeniyle camide beklenmedik bir yoğunluk yaşanmaya başladı.

"KATAR CAMİMİZİ YENİLEDİ AMA ÇEVREDE 11 CAMİ YIKILDI"

Kırçuval Mahalle Muhtarı Mustafa Emin Serttaş, Katar Hayır Derneği'ne teşekkür ederek mahalledeki son durumu ve acil ihtiyaçları paylaştı. Çevredeki camilerin yıkılması sebebiyle yükün Nebioğlu Camii'ne bindiğini belirten Serttaş, şu ifadeleri kullandı:

"2023 depreminden etkilenen camimizin tadilat işleri Katar Hayır Derneği tarafından yapılmıştır, kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak çevremizde 11 camimiz yıkıldı. Bu yüzden cemaat buraya sığmıyor ve Cuma günleri yolu tamamen trafiğe kapatmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız güneşte namaz kılmak zorunda kalıyor. Camimizin sağ tarafındaki boş alan için bir hayırseverden acilen 3 tane büyük şemsiye istiyoruz."

SAĞLIK OCAĞI MÜJDESİ VE TAZİYE EVİ EKSİKLİĞİ

Mahallenin diğer projelerine de değinen Muhtar Serttaş, taziye yeri bulmakta zorlandıklarını ve şu an taziye hizmetlerini geçici olarak caminin yan tarafındaki açık alanda verdiklerini söyledi. Serttaş, "Taziye evimiz yapılacaktı yer bulamadık. İnşallah ona da bir hayırsever bulursak taziye evimizi yaptıracağız" dedi.

Kırçuval Mahallesi sakinlerine bir de müjde veren Serttaş, sağlık ocağının temelinin atıldığını ve birinci katının çıkıldığını belirterek çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.