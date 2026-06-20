Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar "az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli verilerine göre günün ilk saatlerinden itibaren farklı bölgelerde küçük ve orta ölçekli depremler meydana geldi.

MALATYA'DA KAYDEDİLEN SON DEPREM

Malatya’da sabah saatlerinde bir deprem kaydedildi. İşte detaylar:

Çevirme (Akçadağ - Malatya): Saat 07:21 | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 28.4 km

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Akçadağ ilçesine bağlı Çevirme Mahallesi olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 28.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Malatya’da kaydedilen depremin düşük şiddette olduğu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.