Bugünkü Resmi Gazete, hem ekonomi dünyasını hem de uluslararası ilişkileri yakından ilgilendiren çok önemli mevzuat değişikliklerine sahne oldu. Cumhurbaşkanı kararlarıyla vergi oranlarından kamulaştırmalara, vize serbestisinden yeni enstitü kurulumlarına kadar pek çok kritik adım atıldı

İşte öne çıkan başlıklar ve kararların tam özeti:

1. Yasama Bölümü: Yeni Kanunlar Yürürlükte

Meclis'ten geçen iki önemli kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi:

Dijital Ekonomi Ortaklığı: Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No: 7583) kabul edildi.

Tarım ve Arazi Düzenlemesi: Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7584) yasalaştı.

2. Gelir Vergisinde Tevkifat (Stopaj) Oranları Değişti!

Ekonomi yönetiminin yakından takip ettiği 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11444) yayımlandı. Bu karar ile belirli yatırım araçları ve kazançları üzerinden alınan stopaj oranlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

3. Cezayir Vatandaşlarına Vize Muafiyeti

Uluslararası seyahatleri etkileyecek önemli bir diplomatik karar alındı. Cezayir’in 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlandı. Bu kişiler her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle vizeden muaf olacak.

4. Enerji ve Maden Sahaları İçin "Acele Kamulaştırma" Dalgası

Birçok ilde elektrik, doğal gaz, jeotermal ve maden projelerinin aksamaması adına taşınmazlar için acele kamulaştırma kararları verildi:

Manisa: Salihli JES 1-2-3 tesisinin boru hattı inşası için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Çorum: Sungurlu ilçesinde kurulacak OSB RM/A Doğal Gaz Dağıtım Tesisi yapımı için kamulaştırma yapılacak.

Muğla: Yatağan ve Menteşe ilçelerindeki linyit ve boksit işletme ruhsatlı sahalar için acele kamulaştırma kararı çıktı.

Diyarbakır: TPAO’nun Çınar ilçesindeki Kazıktepe-3 petrol arama kuyusu lokasyon sahası ve yolu için kamulaştırma yapılacak.

Elektrik İletim Hatları: Alaşehir-Eşme ve Merzifon-Samsun-1 enerji iletim hatlarının yenileme projeleri kapsamında kamulaştırmalar gerçekleştirilecek.

5. Diğer Öne Çıkan Kararlar, Yönetmelikler ve Kurul Kararları

Yeni Enstitü: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sensörler ve Aktüatörler Araştırma Enstitüsü kuruldu.

Sözleşmeli Personel: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı (Karar: 11468).

Turizm İptali: Sivas Kangal Balıklıçermik Turizm Merkezi'nin statüsü iptal edildi. Bazı Kültür ve Turizm Koruma bölgelerinin sınırları ise yeniden belirlendi.

EPDK Kararları: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2026 tarihli yeni kararları yürürlüğe girdi.

İthalat Kontenjanı: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin yeni tebliğ yayımlandı.