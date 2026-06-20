Gece saatlerinde ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için açıklanan listede Battalgazi, Yeşilyurt ve Eskimalatya bölgelerinde hizmet verecek eczaneler yer aldı.
MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ
CEREN AYDEMİR ECZANESİ
Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı
Telefon: 0422 521 66 66
Çalışma Durumu: 24 saat açık
BERAT ECZANESİ
Adres: Sarıcıoğlu Mahallesi, Eski Adliye ilerisi, Esenlik ve Şok Market karşısı, Taştepe girişi, Numune Mangal karşısı
Telefon: 0506 264 44 75
Çalışma Durumu: 24 saat açık
ANIL ECZANESİ
Adres: Turgut Özal Bulvarı, Hastane karşısı, Shell Benzinlik yanı No: 13/A
Telefon: 0422 211 37 44
Çalışma Durumu: 24 saat açık
ÖZCAN ECZANESİ
Adres: Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi arkası, Karakavak Sağlık Ocağı karşısı
Telefon: 0422 504 55 77
Çalışma Durumu: 24 saat açık
MENENGİÇ ECZANESİ
Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No: 85, Battalgazi/Malatya
Telefon: 0422 999 10 23
Çalışma Durumu: 24 saat açık