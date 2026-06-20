Gece saatlerinde ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için açıklanan listede Battalgazi, Yeşilyurt ve Eskimalatya bölgelerinde hizmet verecek eczaneler yer aldı.

MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

CEREN AYDEMİR ECZANESİ

Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı

Telefon: 0422 521 66 66

Çalışma Durumu: 24 saat açık

BERAT ECZANESİ

Adres: Sarıcıoğlu Mahallesi, Eski Adliye ilerisi, Esenlik ve Şok Market karşısı, Taştepe girişi, Numune Mangal karşısı

Telefon: 0506 264 44 75

Çalışma Durumu: 24 saat açık

ANIL ECZANESİ

Adres: Turgut Özal Bulvarı, Hastane karşısı, Shell Benzinlik yanı No: 13/A

Telefon: 0422 211 37 44

Çalışma Durumu: 24 saat açık

ÖZCAN ECZANESİ

Adres: Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi arkası, Karakavak Sağlık Ocağı karşısı

Telefon: 0422 504 55 77

Malatya’da 20 Haziran 2026 Cumartesi ezan vakitleri | Reenkarnasyon inancının İslâm’da yeri var mıdır?
Malatya’da 20 Haziran 2026 Cumartesi ezan vakitleri | Reenkarnasyon inancının İslâm’da yeri var mıdır?
İçeriği Görüntüle

Çalışma Durumu: 24 saat açık

MENENGİÇ ECZANESİ

Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No: 85, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0422 999 10 23

Çalışma Durumu: 24 saat açık

Muhabir: MUTLU SARIGÜL