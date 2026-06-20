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İŞTE MALATYA'DA 20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ EZAN VAKİTLERİ

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REENKARNASYON İNANCININ İSLÂM’DA YERİ VAR MIDIR?

Ruh göçü ya da tenasüh olarak ifade edilen reenkarnasyon; ölen bir kimsenin ruhunun başka bir varlığa geçmesi anlamına geliyor. Daha çok Hint coğrafyasında yaygın olan bu inanca göre ruh, ölümden sonra yok olmayıp başka bir bedende yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan bilgilere göre Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm’da, bir kişinin ölümünden sonra ruhunun başka bir varlıkta yeniden bedenleneceğine dair bir inanç bulunmuyor. Ancak kültürel etkileşimler nedeniyle ruh göçü anlayışının bazı aşırı fırkalar ve bâtınî gruplar içerisinde görüldüğü belirtiliyor.

İslam inancına göre ruh ve ölüm sonrası hayat gaybî konular arasında yer alıyor. Bu nedenle söz konusu hususlarda kesin bilgiye ancak vahiy yoluyla ulaşılabileceği ifade ediliyor. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde ruh göçünü doğrulayan herhangi bir delilin bulunmadığına dikkat çekiliyor.

Kur’an-ı Kerim’de, ölümden sonra insanların yeniden dünyaya dönemeyeceği açıkça ifade edilirken, diriliş gününe kadar insanların önünde bir “berzah” bulunduğu bildiriliyor.

Diyanet’in değerlendirmesine göre İslam’da ruhun başka bir bedene geçmesi, yeniden doğması veya farklı bir varlıkta bedenlenmesi şeklindeki reenkarnasyon inancı kabul edilmiyor. Sonuç olarak İslam’a göre ruh göçü veya ölümden sonra ruhun başka bir bedene intikal ettiği yönündeki anlayışın dini bir temeli bulunmuyor ve bu inanç batıl kabul ediliyor.