Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi, tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı. İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni, yoğun bir katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Geleceğin sağlık profesyonellerinin kep attığı görkemli törene; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Atalan, akademisyenler, belediye başkan yardımcıları, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

"MESELE SADECE DERSLER DEĞİLDİ"

Törenin açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi birincisi Görkem Tokmak,

"Ben sadece üniversitede akademik bir başarı kazanmadım. Güzel Malatyamıza çeşitli illerden, çeşitli topraklardan, çeşitli kültürlerden gelmiş çok özel insanlarsınız. Ben her birinizin gözünden dünyaya bakmaya çalıştım. Benim için önemli olan tek şey dersler değildi. Aynı zamanda kutsal bir amaç olan insanı tanıma çabasıydı ve ben bu konuda da başarılı olduğumu düşünüyorum"

ifadelerine yer verdi.

"ETİK DEĞERLERDEN ASLA ÖDÜN VERMEYİN"

Genç meslektaşlarına seslenen Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç, hemşireliğin teknik bilginin ötesinde bir vicdan ve empati mesleği olduğunu vurguladı. Mezunlara önemli tavsiyelerde bulunan Kılıç,

"Unutmayın ki hemşireliğin özü yalnızca mesleki bilgi ve beceri değildir. Hemşirelik aynı zamanda empati, sabır ve insanı anlamaktır. Bir hastanın korkusuna ortak olmak, bir ailenin kaygısını paylaşmak ve bazen yalnızca sessizce yan durarak umut verebilmek. İşte sizin mesleğiniz tam olarak budur. Seçtiğiniz meslekle gurur duyun. Hemşire olmaktan gurur duyun ancak hiçbir zaman öğrendiklerinizle yetinmeyin. Öğrenmeye devam edin. Kendinizi geliştirin ve etik değerlerden asla ödün vermeyin. Doğru olduğunu bildiğiniz şeyleri takdir beklemeden yapın çünkü hemşireliğin gerçek değeri çoğu zaman alınan ödüllerde değil dokunulan hayatlarda saklıdır"

ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKTA DÜNYA MARKASIYIZ"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise üniversitenin sağlık alanındaki güçlü konumunu ve fakültenin yıllar içindeki gelişimini aktardı. İnönü Üniversitesi'nin sağlıkta bir dünya markası olduğuna dikkat çeken Rektör Akpolat şöyle konuştu:

"Sağlıktaki marka değerimizi yukarıya taşıyan fakültelerimizden bir tanesi de hemşirelik fakültesidir. Hemşirelik fakültemiz bu yönüyle sağlıktaki güçlü tarafımızı destekliyor. İlk kez 1997 yılında Malatya Sağlık Yüksekokulu altında kurulmuş ve daha sonra 2017 yılında ise bağımsız bir fakülteye dönüşmüştür. Bugün geldiğimiz noktada 9 anabilim dalı ile Türkiye'de saygın fakülteler arasında yer alıyor. 12 profesör, 8 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 11 araştırma görevlisi, toplam 37 akademik kadrosuyla şu an üniversitemizin en önemli birimlerinden bir tanesi. Özellikle yüzde 100 doluluk oranı olan sayılı fakültelerden bir tanesi. Bu anlamda baktığımızda hemşirelik fakültesi hala gözde fakültelerden rağbet gören fakültelerden bir tanesidir." Malatya Çarşısı’nda kura isyanı: “Bir kişiye 4 dükkan, bana yok!” İçeriği Görüntüle

Rektör Akpolat, konuşmasının sonunda öğrencilerin yetişmesinde büyük emekleri bulunan ailelere teşekkür ederek mezunları tebrik etti ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

COŞKULU KAPANIŞ VE KEP ATMA TÖRENİ

Konuşmaların ardından büyük bir heyecanla beklenen ödül takdimine geçildi. Fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ardından tüm mezun öğrenciler başarı belgelerini tek tek teslim aldı.

Tören, öğrencilerin hep birlikte geri sayım yaparak keplerini havaya fırlatması ve ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.