Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri şöyle:

“69 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Bulut’un taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt.

46 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Şevket Koçhan’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.

86 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Altundaş’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi.

77 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Arif Özer’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.

77 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Toraman’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi.

72 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Selçuk’un taziye adresi: Elazığ.

0 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Aras Buğra Han için taziye verilmeyecek.

49 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Topaç’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

36 yaşında vefat eden ve Doğanlar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hatice Tosik’in taziye adresi: Doğanlar Mahallesi, Akçadağ.

77 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Meryem Daşkaya’nın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.

58 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hasan Aslantepe’nin taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.

78 yaşında vefat eden ve Hacıhaliloğlu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mustafa Karadağ’ın taziye adresi: Hacıhaliloğlu Mahallesi, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve İstanbul Mezarlığına defnedilen Hüseyin Özkan’ın taziye adresi: İstanbul.”