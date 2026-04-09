AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunarak, Adalet Bakanlığı’nın Malatya’da yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Malatya milletvekilleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ziyarette bulundular. Ziyaret kapsamında yapılan konuşmaları aktaran Vekil Babacan, Malatya’nın adalet hizmetleri merkezi olacağını belirtti.

AÇILIŞA ADALET BAKANI GELECEK

Babacan, Malatya’daki yatırımları şu sözlerle aktardı:

“Malatya’da devam eden Adalet Bakanlığı yatırımlarını daha önce de Bakan Bey ile konuşmuştuk. Şimdi ise topluca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Sarayı’nı nasipse haziran ayında bitirmeyi planlıyoruz. Eylül ayında adli tatil başlayacak ve taşınma süreci gerçekleşecek. Adli yıl açılışında Bakan Bey’i davet ederek Adalet Sarayı’nı hep birlikte açmayı planlıyoruz.”

“ADALET HİZMETLERİNİN MERKEZİ MALATYA OLACAK”

Bölge mahkemeleri ve Adli Tıp Kurumu yatırımlarına da değinen Babacan, şunları söyledi:

“Adli Tıp Kurumu’nun ihalesi yakın zamanda yapılacak ve Bölge Adliye Mahkemesi çalışmaları da devam ediyor. Taşınma tamamlandığında mevcut binayı Bölge İdare Mahkemesi’ne dönüştürerek Malatya’da hizmete açacağız. Böylece bölgede büyük adalet hizmetlerinin merkezi Malatya olacak; Büyük Adalet Sarayı, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Adli Tıp Kurumu burada yer alacak.”

HAKİM VE SAVCILAR İÇİN LOJMAN YAPILACAK

Babacan ayrıca hakim ve savcılar için yapılan lojman çalışmalarını da paylaştı:

“Malatya’ya daha nitelikli ve kalifiye hakim ve savcıların çekilmesi için ilave lojman konularını konuştuk. Mevcut ihtiyaç büyük ölçüde karşılanıyor; ancak önümüzdeki süreçte yeni lojman yapımına başlanabilir. Şu an için acil bir durum söz konusu değil.”

Son olarak Babacan,

“Temelde ele aldığımız konular bunlardan ibaret. Malatya, adalet hizmetlerinde bölgenin merkezi konumuna yükseliyor ve vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar sağlanacak”

ifadelerine yer verdi.