Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile yapılan son toplantıda kasap pazarının eski sistemde olduğu gibi sadece et, tavuk ve balık değil; sebze ve zahire gibi ürünleri de kapsayan bütüncül bir ticaret alanı olarak planlanması talebini ilettiklerini söyledi. Ancak bu modelin şu an için gündemde olmadığını belirtti.



Yeni yapılan çarşı alanında geçmişte kasap pazarı olarak kullanılan yerlere yeniden kasap, balıkçı ve tavukçu ruhsatı verilebileceği ifade edilirken, sürecin mülk sahipleri ile esnaf arasındaki anlaşmalara bağlı olduğu kaydedildi.



YÜKSEK KİRA KRİZİ: “BALIKÇI 5 AY ÇALIŞMIYOR”

Asıl endişe ise kira bedelleri. Küçer, yüksek kiralar nedeniyle küçük esnafın bu alanlarda tutunmasının zor olacağını vurguladı. Özellikle balıkçı esnafının yılın sadece 6–7 ayında aktif çalıştığını, kalan 5 ayda ise gelir elde edemediğini hatırlatarak şu soruyu gündeme getirdi: “Bu kiralar nasıl ödenecek?”



ÇARŞI ATIL, YOL YOK, GİRİŞ YOK



Mevcut kasap pazarının fiziksel şartları da eleştiri konusu oldu. Alanın önünde inşaat bulunduğunu, giriş-çıkış yollarının olmadığını ve sadece dar bir geçiş yolunun kullanıldığını belirten Küçer, durumu yetkililere ilettiklerini söyledi. Tüm bu zorluklara rağmen esnafın ayakta kalmaya çalıştığını belirten Küçer’in açıklamaları, Malatya’daki küçük işletmelerin ciddi bir kırılma noktasında olduğunu ortaya koydu.

Önümüzdeki süreçte alınacak kararlar, yalnızca kasap pazarının değil, şehir merkezindeki yerel ticaretin geleceğini de belirleyecek.