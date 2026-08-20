Olay, ilçeye bağlı Girmana Mahallesi Hüyücek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kepçe operatörü olan B.K., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla yaralandı.

Kazara kendisini vurduğu ileri sürülen B.K., Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen B.K.’nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.