Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir parçası olan peynir, içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde temel besin maddeleri arasında bulunuyor. Peynir türlerinin içerdiği yağ ve kalori miktarının yanı sıra tuz oranları birbirinden oldukça farklı seviyelerde seyrediyor. Bu özellikler birlikte değerlendirildiğinde taze süzme peynir, sağlığa en uygun seçeneklerden biri kabul ediliyor.

Sütün pıhtılaştırma işlemiyle elde edilen besin, küçük ve yumuşak taneli yapısıyla lor peynirini andırıyor. Ürünün en belirgin niteliği, piyasadaki diğer birçok türe kıyasla yağ ve kalori miktarının düşük seviyelerde kalması. Tüketicilere yüksek miktarda protein sağlayan gıda maddesi, dengeli beslenme listelerinde ilk sıralara yerleşiyor.

PROTEİN VE MİNERAL DEPOSU

Az yağlı taze süzme peynirin 100 gramlık porsiyonu incelendiğinde yaklaşık 11 gram protein içerdiği görülüyor. İçerdiği yağ oranı 2 ile 3 gram arasında değişirken, vücuda sağladığı enerji 80-90 kalori bandında hesaplanıyor. Besinin içeriğinde kalsiyum ve fosfor mineralleri yer alıyor. Potasyum açısından da zengin olan süzme peynir, vücudun günlük gereksinimlerinin karşılanmasına destek veriyor.

Yüksek protein barındırması, kişilerin uzun süre tok kalmasını kolaylaştırıyor. Bu sayede kasların korunması ve onarım süreci hızlanıyor. Kalsiyum ile fosfor bileşenleri ise kemik ve dişlerin normal yapısını korumaya yardımcı oluyor.

TUZ ORANINA DİKKAT EDİLMELİ

British Heart Foundation verileri, peynir çeşitleri arasındaki farkları somut biçimde ortaya koyuyor. Kurumun karşılaştırmalarına göre az yağlı taze süzme peynir, düşük toplam yağ ile doymuş yağ oranlarıyla ideal seçenekler listesine giriyor.

Ancak ürünlerin besin değerleri markadan markaya değişebiliyor. Üretim aşamasında bazı çeşitlere eklenen tuz miktarı yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Tüketicilerin raflardan seçim yaparken paket üzerindeki sodyum veya tuz değerlerini incelemesi öneriliyor. Düşük yağlı ve az tuzlu alternatifler satın alındığında, bu peynir türü günlük beslenme rutininin en sağlıklı parçalarından biri haline geliyor.