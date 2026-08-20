Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde son yıllarda yaşanan hareketlilik, bölgenin deprem haritasını yeniden çiziyor. Ahmet Uysal, Murat Sunkar ve Vedat Avcı tarafından kaleme alınan sismik analiz çalışması, 2020 yılında yaşanan Elazığ-Sivrice depremi ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri arasındaki kritik bağı gözler önüne serdi.

Peki, 24 Ocak 2020'de Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sarsıntı, 6 Şubat'taki 7.6'lık Elbistan depreminin habercisi ve tetikleyicisi miydi? İşte bilimsel verilerle yanıtı...

Enerji Birikti, Fay Hatları Kırıldı: Sivrice Depremi Fitili Ateşledi!

Yapılan araştırmalara göre, 24 Ocak 2020'de Pütürge segmentinin kuzeydoğusunda meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depremi, bölgedeki fay dengesini doğrudan etkiledi.

Sivrice'deki kırılma, özellikle fayın güney segmentlerinde muazzam bir enerji transferine ve gerilim birikimine yol açtı. Bu enerji yüklemesi sonucunda;

Çöşnük Fayı,

Çardak Fayı,

Doğanşehir Fayı üzerinde belirgin kırılmalar tetiklendi.

Bu domino etkisi 6 Şubat 2023 tarihinde saat 13.24'te meydana gelen ve Malatya'da büyük yıkıma yol açan 7.6 büyüklüğündeki Ekinözü-Elbistan depremini doğrudan tetikleyen ana faktörlerden biri oldu.

2000 Yılından Sonra Başlayan Tehlikeli Hareketlilik

Bilimsel analizler, Malatya ve çevresinde 2000 yılından sonra sismik aktivitenin hızla arttığını ortaya koyuyor. Özellikle 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin frekansındaki bu artışın adeta adım adım yaklaşan 2020 Sivrice ve 2023 Kahramanmaraş felaketlerinin ayak sesleri olduğu belirtiliyor.

Gözler Bölgedeki Fay Hatlarında: Risk Devam Ediyor Mu?

Çalışma, Doğu Anadolu Fay Zonu ile Malatya Fay Zonu'nun kesişim noktalarında tektonik hareketliliğin sürdüğünü vurguluyor. 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamana rağmen devam eden büyük artçılar, bölgedeki enerjinin ve deprem riskinin halen canlı olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, özellikle fay hatlarının kesiştiği ve yoğunlaşma gösterdiği alanlarda kentsel dönüşüm ve yapılaşma planlarının son derece hassas yapılması gerektiğinin altını çiziyor.