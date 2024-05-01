Düğün sezonu yaklaşırken artık bir gelenek haline gelen gelinin ayakkabının altına isim yazma adeti de başlamış oldu. Peki, gelinin ayakkabısının altına neden isim yazılır? Cevabı haberimizde…

Gelinin ayakkabısına isim yazılmasının birkaç farklı geleneksel nedeni bulunuyor. Bunlardan biri, gelinin gelinlik ayakkabısının altına gelin ve damadın isimlerinin yazılması geleneği ve bu, çiftin birlikte yürüyecekleri yeni hayatlarının başlangıcını simgeliyor.

Bazı kültürlerde ise gelinin ayakkabısına gelinlik giydiği gün "şans getirmesi" amacıyla gelinliğin renklerine uygun bir parça kumaş dikilir ve bu parçanın üzerine gelin ve damadın isimleri yazılır.

Bu geleneğin kökenleri eski Roma'ya kadar uzanır ve bir nevi talisman görevi görür.

Ayrıca, bazı kültürlerde gelin ayakkabısının altına isim yazılması, gelinin kötü ruhları uzak tutmak ve evliliğinin mutlu ve huzurlu geçmesini sağlamak amacıyla yapılır. Bu geleneklerin çeşitliliği ve anlamları kültüre göre değişiklik gösterebilir.

Türk kültüründe ise gelinin ayakkabısının altına bekar kızların isimleri yazılır ve inanca göre isimleri silinenler yakın zamanda evlenecektir.