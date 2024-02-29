Kasımpaşa maçının hakemi Burak Şeker oldu

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında yarın oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’da başlayacak olan Kasımpaşa - Sivasspor müsabakasının hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Murat Altan ve Mert Bulur yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.