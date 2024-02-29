Kasımpaşa maçının hakemi Burak Şeker oldu

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında yarın oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’da başlayacak olan Kasımpaşa - Sivasspor müsabakasının hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Murat Altan ve Mert Bulur yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı