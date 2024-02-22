Köpekler neden kuyruk sallar?

Köpeklerin kuyruk sallaması kendi türlerinden ve tür dışı diğer canlılar ile iletişimini sağladığı bir hareket. Köpekler kuyruklarını sallayarak konuşurlar. Bu hareket daha köpek yavru iken ortaya çıkar ve canlı yeme ihtiyaçlarını bildirmek için kuyruğunu sallar. Yavrular büyüdüklerinde ise bunun bir iletişim yolu olduğunu kavrayarak isteklerini bu şekilde anlatmaya başlar.

ACIKMA SUSAMA OYUN İSTEĞİNİ ANLATIRLAR

Köpekler kuyruk sallama hareketi ile acıkma, susama, oyun isteği gibi ihtiyaçlarını anlatmaya çalışır. Köpekler ihtiyaçlarını belirtmek için veya duygularını anlatmak için kuyruk sallayabilir. Köpekler sevdikleri birini gördüklerinde veya mama verildiğinde kuyruk sallayabilir. Bu kuyruk sallama hareketleri olumlu veya olumsuz durumlara göre şiddetini artırır veya azaltabilir.

OLUMSUZ DURUMLARDA DA SALLAYABİLİR

Köpeğin olumlu durumlarda kuyruk sallamasının dışında bir de olumsuz durumlarda kuyruk salladığı görülür. Bu durum kuyruk sallama sırasındaki köpeğin çıkardığı seslerden anlaşılabilir. Olumsuz durumlarda hırıltılı bir ses ile kuyruk sallama hareketi gözlemlenir. Köpeğin beden dili ve beden hareketlerine bakılarak da olumsuz bir durumun ortaya çıktığı anlaşılabilir. Kuyruk konumu ve kuyruk hızı da köpeklerin anlatmak istediklerini anlamak açısından yardımcı olabilir.

KUYRUK HAREKETLERİ KÖPEĞİN HİSLERİNİ ELE VERİR

Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilere göre köpek kuyruğunu sağa ve sola doğru eşit bir açı ile sallıyorsa bu olumlu hisler taşıdığına işaret eder. Kuyruk ağırlıklı olarak sola doğru yönelerek hareket ediyorsa köpek negatif hisler besliyor demektir. Dik konumda bir kuyruk ise köpeğin ortamda bulunan canlıları yönlendirme isteği taşıdığına işaret eder. Boyun eğme eğiliminde olan köpekler ise kuyruklarını aşağı indirerek sallar ve tam bir teslimiyet göstereceğinin sinyalini verir.

KUYRUK HIZI DA DUYGULARI ELE VERİR

Kuyruk sallama hızı da köpeğin hislerini belirlemekte yardımcı olabilir. Kuyruk sallama hızı duyguların yoğunluğuna işaret eder. Sallama hareketi köpek tarafından ne kadar hızlı yapılıyorsa köpeğin duyguları o kadar yoğundur. Bir köpek kuyruğunu yavaş sallıyorsa duyguları kuvvetli değildir fakat hızlı bir kuyruk sallama hareketi varsa bu köpeğin duygularının kuvvetli ve yoğun olduğuna işaret eder.

Kaynak: Haber Merkezi