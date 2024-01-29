Sürücü’den “Emekli” açıklaması

Hak Bir Çalışan ve Emekliler Derneği Malatya İl Başkanı Ahmet Sürücü, SSK ve Bağ-Kur emeklilerle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında emeklilerin ikinci sınıf vatandaş olmadığını dile getiren Sürücü, emeklilerin bu ülkenin banisi olduğunu ileri sürdü.

Emeklilere seslenen Sürücü, şu iddialara yer verdi:

“Ülkemizde var olan her eserde senin emeğin var. Emeğinin karşılığını almak için birlik ve beraber olmak lazım. 16 milyon emeklilerimiz ülkemizdeki seçmen sayısının yüzde 25’den daha fazladır. Gücünün farkında değilsin. Sahip olduğun demokratik güç birlikte olduğun takdir de işe yarar. Birlik olup, birlikte hareket edersen bugün sana layık görülen maaşın üç katını alabilirsin. Geçmiş yıllarda emeklilerimizin aldığı maaş tutarının asgari ücretin iki katına yakın olduğunu biliyoruz. 2024 yılı cumhurbaşkanımız tarafından emekli yılı olarak ilan edilmiştir. Emekli yılında emeklilerimizin haklarının ne olduğunun bilinmesi ve tanımının yapılması gerekir. İnşallah en kısa zamanda yaşlı ve Emekli Hakları Kurultayını toplayarak emeklilerimizin haklarını ve problemlerini konuşacağız. Şu anki emekliler enflasyon karşısında mağdur durumdadır.”