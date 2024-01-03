Z Kuşağı’nın nüfusu kaç? Y Kuşağı hangi yıllar arasında doğdu?

Z Kuşağı’nın nüfusu kaç? En kalabalık nüfusa sahip Y Kuşağı hangi yıllar arasında doğdu? Hangi kuşak kaç yılları arasında dünyaya gözlerini açtı? İşte tüm soruların cevabı…

Aslında son zamanlarda herkes Z Kuşağı’nı konuşuyor. Şimdiki gençlerin oluşturduğu bu kuşak herkesin dilinde. Peki, Türkiye’de 1920’lerden beri kaç kuşak oluştu? Hangi kuşak şu an kaç nüfusa sahip?

TÜRKİYE 7 KUŞAK GEÇİRDİ

1923’ten beri Türkiye tam 7 kuşak geçirdi. Bu kuşakların en kalabalığı Y Kuşağı. Z Kuşağı ise yeni yeni iş sahibi olmaya başladı. Alfa Kuşağı halen okullarına devam ediyor. Türkiye’de en yaşlığı kuşak da Cumhuriyet Öncesi Kuşak ve sayıları çok az…

KUŞAKLARA GÖRE TÜRKİYE NÜFUSU

Türkiye Verileri’nin paylaştığı bilgiye göre, Cumhuriyet Öncesi Kuşak, yani 1923 öncesi doğanların nüfusu 6 bin…

Sessiz Kuşak, yani 1923-1944 arası doğanların nüfus sayısı 1 milyon 557 bin 463…

Bebek Patlaması Kuşağı olarak adlandırılan 1945-1964 arası doğanların nüfusu 10 milyon 750 bin 877…

X Kuşağı, yani 1965-1979 arasında doğanların nüfus sayısı 15 milyon 445 bin 299 şeklinde.

Y Kuşağı, yani 1980-1999 arasında doğanların nüfus sayısı 25 milyon 870 bin 986…

Z Kuşağı, yani 2000-2012 arasında doğanların nüfus sayısı 19 milyon 386 bin 231 şeklinde.

Alfa Kuşağı, yani 2012 ile günümüz arasında doğanların nüfus sayısı ise 12 milyon 298 bin 697…