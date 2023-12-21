İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi farkını gösterdi 87 üniversite içinde bakın kaçıncı sırada

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarında yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitelerin 2023-2024 dünya sıralaması belli oldu.

MALATYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMADA YOK

URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı; 2009 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde Türk ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak amacıyla kuruldu. URAP ekibi, üniversitelerimizin kendi performanslarını dünyanın önde gelen üniversiteleriyle karşılaştırabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor ve üniversitelerin çalışmalarını baz alıyor. Malatya İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi ise ilk 10 ve 20’yi gösteren hiçbir sıralamada yer almadı.

İNÖNÜ GERİLEME YAŞADI

URAP 2023-2024 dünya sıralaması Türkiye sonuçları da ülkedeki en iyi üniversiteleri açıkladı. Söz konusu sıralama bağlamında İnönü Üniversitesi 2018-2019 URAP Türkiye sıralamasında 32’nci sıradaydı. Geçen yıl İnönü 30’uncusıradaydı, bu yıl ise gerileme yaşadı ve 31’e düştü.

87 ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE 24’ÜNCÜ

Öte yandan tıp fakültesi olan üniversitelerin 2023-2024 URAP Türkiye sıralaması da açıklandı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ise kayda değer bir sıralamada yer aldı. 87 üniversitenin sıralandığı en iyi tıp fakülteleri listesinde İnönü Üniversitesi 24’üncü sırada bulundu.

İŞTE TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ TIP FAKÜLTELERİ – İLK 10

1-Koç Üniversitesi

2-Hacettepe Üniversitesi

3-Ankara Üniversitesi

4-İstanbul Üniversitesi

5-Ege Üniversitesi

6-Ege Üniversitesi

7-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

8-Marmara Üniversitesi

9-Erciyes Üniversitesi

10-Atatürk Üniversitesi

İNÖNÜ’DE DURUM

URAP verilerine göre, İnönü Üniversitesinin puanlamaları şu şekildeydi:

Makale puanı: 128.61

Atıf puanı: 129

Bilimsel doküman puanı: 133.31

Doktora puanı: 135.9

Öğretim üyesi/öğrenci puanı: 51.23

Uluslararası işbirliği puanı: 62.2

Yurt içi işbirliği puanı: 57.67

TÜBİTAK proje puanı: 89.32

Toplam puan: 787.25