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Ön plan nasıl yazılır? Ön plan mı, önplan mı? Ön plan TDK doğru yazılışı

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Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “ön plan”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre “ön plan” kelimesinin doğru yazılımı…
Ön plan nasıl yazılır? Ön plan mı, önplan mı? Ön plan TDK doğru yazılışı mask
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Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “ön plan”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre “ön plan” kelimesinin doğru yazılımı…

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “ön plan”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. Ön plan mı, önplan mı? İşte cevabı…

Bu kelime aslında taşıdığı anlam itibariyle çok sık kullanılıyor. Türk Dil Kurumuna göre, bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığına bakıldığında şu açıklama görülüyor:

“Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu¬rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.”

Yani bu kelimenin doğru yazılışı, ayrı olarak “ön plan” şeklindedir.

Önplan (yanlış kullanım)
Ön plan (doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:
“Çocukların tercihlerini ön plana aldılar.”

Cümle içinde kullanımı:
“Mecliste ön plana alınacak konular belirlendi.”

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08 Ara 2023 - 01:20 - Kültür Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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