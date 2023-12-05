- Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olmalı? Araştırmalar ne diyor?

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Yapılan bir anket, Türkiye’de 2024 yılı için asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin vatandaşın beklentisini ortaya koydu. Peki, çoğunluğun tercihi ne oldu? İşte o araştırmanın detayları…
Asgari ücret ne kadar olmalı? Araştırmalar ne diyor? mask
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Yapılan bir anket, Türkiye’de 2024 yılı için asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin vatandaşın beklentisini ortaya koydu. Peki, çoğunluğun tercihi ne oldu? İşte o araştırmanın detayları…

Yapılan bir anket, Türkiye’de 2024 yılı için asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin vatandaşın beklentisini ortaya koydu. Çoğunluğun tercihi ise 20 bin TL ve üzeri şeklinde oldu.

Yöneylem Araştırma’nın geçtiğimiz ay yaptığı “Asgari ücret ne kadar olmalı” araştırmasının sonuçları açıklandı. 2 bin 400 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 19,2’si asgari ücretin 15.000₺-16.000₺ arası olması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 2,8’i asgari ücretin 16.001₺-17.000₺ arası olması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 6,4’ü asgari ücretin 17.001₺-18.000₺ arası olması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 3,9’u asgari ücretin 18.001₺-19.000₺ arası olması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 5,7’si asgari ücretin 19.001₺-20.000₺ arası olması gerektiğini söyledi.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 25,4’Ü “20.001₺-21.000₺ ARASI” DEDİ

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 25,4’ü asgari ücretin 20.001₺-21.000₺ arası olması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 1,2’si asgari ücretin 21.001₺-22.000₺ arası olması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 1,3’ü asgari ücretin 22.001₺-23.000₺ arası olması gerektiğini söyledi.

ÇOĞUNLUK “24.001₺ VE ÜSTÜ” DEDİ

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 0,5’i asgari ücretin 23.001₺-24.000₺ arası olması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 33,6’sı asgari ücretin 24.001₺ ve üstü olması gerektiğini söyledi.

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05 Ara 2023 - 21:17 Malatya- Ekonomi

Muhabir  Salim Öz

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