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Küme düşmekten kurtarıp UEFA başarısı yaşattı İşte tecrübeli hocanın kariyer grafiği

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Futbola Beşiktaş alt yapısında başlayan ve futbolculuk dönemlerinde uçarak attığı kafa golleri ile ünlenen Ziya Doğan, teknik direktörlük kariyerinde Malatyaspor için önemli bir yere sahip. 2001-2002 sezonunda ligin son sırasında bulunan Malatyaspor’u küme düşmekten kurtaran Ziya Doğan, 2002-2003 sezonu sonunda sarı kırmızılı takımın UEFA Kupası’nda mücadele etmesine büyük katkı sağladı.
Küme düşmekten kurtarıp UEFA başarısı yaşattı İşte tecrübeli hocanın kariyer grafiği mask
Küme düşmekten kurtarıp UEFA başarısı yaşattı İşte tecrübeli hocanın kariyer grafiği
Küme düşmekten kurtarıp UEFA başarısı yaşattı İşte tecrübeli hocanın kariyer grafiği
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2001-2004 sezonlarında ve 2005-2006 sezonunda iki kez sarı kırmızılı takımın teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli teknik adam Ziya Doğan 1961 yılında Gümüşhane doğumlu. Futbolculuk dönemlerinde en fazla Ankaragücü forması terleten 62 yaşındaki Ziya Doğan’ın, teknik direktörlük kariyerinde de en fazla yönettiği takım Malatyaspor oldu.

MALATYA TARAFTARI TARAFINDAN SEVİLİYORDU

109 karşılaşmada sarı kırmızılı takımın teknik hocası olarak görev alan Ziya Doğan son olarak doğum yeri olan Gümüşhane takımlarından Gümüşhanespor’u çalıştırdı. Malatyaspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde Malatyaspor taraftarları tarafından da oldukça sevilen isim olma başarısı gösterdi. Futbolculuk dönemlerinde Beşiktaş, Ankaragücü, Kocaelispor ve Zeytinburnuspor formalarını terleten Doğan, 2003-2004 sezonunda teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

EFSANE MALATYASPOR’A UEFA KUPASI HEYECANI YAŞATTI

Şu an herhangi bir kulüp çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör Ziya Doğan, teknik direktörlük kariyerine Adanaspor ile başladı. Efsane Malatyaspor’a UEFA Kupası heyecanı yaşatan teknik hoca 2001-2002 sezonunda sarı kırmızılı takımın kümede kalmasını sağladı. Görev aldığı takımlarda disiplinden yana taviz vermeyen Ziya Doğan futbolcularla ikili ilişkilerini de oldukça kuvvetli tutan özelliğe sahip. Teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı takımlarda dönem dönem inişli çıkışlı ivme yakalayan teknik hoca son olarak Gümüşhanspor’u çalıştırdı. Teknik direktör Ziya Doğan teknik direktör kariyerinde Adanaspor, İstanbulspor, Konyaspor, Malatyaspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Diyarbakırspor, Ankaragücü, Orduspor, Kastamonu 1966 ve Gümüşhanespor takımlarını çalıştırdı.

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05 Ara 2023 - 17:04 Malatya- Spor

Muhabir  Salim Öz

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