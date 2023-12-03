Türkiye’nin ilk kız süper çizgi kahramanı geliyor

Türkiye’de ilk kız süper çizgi film kahramanı "Süper Selma" izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. İki çocuk annesi olan iş kadını Selma Atam, çocuklarının izlediği çizgi filmlerinin yetersizliğinden yola çıkarak yerli ve milli bir kız süper kahraman yapmaya karar verdi. Uzun süreli çalışmaların ardından ortaya çıkan çizgi karakter “Süper Selma”, çocukların hayal dünyasına ve günlük yaşantılarına dokunmayı amaçlarken, 23 Aralık’ta dijital platformlarda yayınlanacağı belirtildi.

“Türkiye’ye ait bir marka olacak”

Yıllardır hayal ettiği çizgi karakteri uzun uğraşlar sonucunda hayata geçiren Selma Atam,

“Senelerdir hayalini kurduğum bir projeydi aslında. Bir karakter oluşturarak ülkemize bir şeyler katabilmek adına bu yola çıktım. Her şeyden önce ben bir iş kadınıyım ve anneyim. İki çocuğum var ve zamanında izledikleri çizgi filmleri anne olarak yetersiz buluyordum ve bu anlamda da bir şeyler katmak istedim. Kendimce böyle bir karakter oluşturup onlara daha iyi daha ve daha faydalı neler yapabilirim hayalini kurduktan sonra böyle bir projeyi hayata geçirdim. Fikir yürüttüğüm, hayalini kurduğum bir projeydi, sonunda bitirdim. Türkiye’de ilk kez bir süper güçleri olan kız çocuk karakteri oluşturdum ve bu karakter bizim kendi markamız, Türkiye’ye ait bir marka. Firmamızın dışında ülkemize de çok büyük faydaları olacağını düşünüyorum. Birçok insana iş, istihdam sağlamış olacağız”

dedi.

“Gelecek nesillere adım hatıra kalsın”

Çizgi karakteri kendinden esinlenerek oluşturduğunu belirten Atam,

“Tek başıma bir kadın olarak iki çocuk büyüttüm ve bu süreçte çevremdeki her şeye yetişmeye çalışıyordum. İş hayatımda çok aşırı bir yoğunluğum vardı ve çok büyük bir ekibin yönetimini yapıyordum. Çevremdeki komşularım, arkadaşlarım bana ‘Sen nasıl her şeye yetişiyorsun, bu kadar işi nasıl yorulmadan yapıyorsun’ diye soruyorlardı. Hem ev, hem çocuk, hem de iş derken insanlar nasıl yetiştiğime şaşırıyordu. Ben de onlara ‘Ben süperim’ diyordum. O zaman kendi kendime dedim ki ‘Kendi ismimle bu yola çıkayım’. Hem de gelecek nesillere adım hatıra kalsın. Süper Selma artık Türkiye’nin kahramanı olacak. Biz ona sahip çıkacağız ve bunu çok ciddi bir marka haline getireceğiz”

diye konuştu.

“Karakterimiz 'Süper Selma' normal bir ailenin kızı aslında”

Çizgi karakterin çocuklara öğretici bir yapıda olmasına özen gösterdiğini belirten Atam,

“Normal bir ailenin kızı aslında ‘Süper Selma’. Herkese yardım etmek isteyen, iyi niyetli, çok yardımsever, çok anlayışlı bir kız çocuğu. Süper güçlerini keşfetmesi ile hayallerinin peşinde koşan, insanlara yardım etmeyi amaçlayan bir karakter. Bir yandan da komik ve öğretici bir yapım olacak”

ifadelerini kullandı.

“Kazancının bir kısmıyla dernek kurmayı amaçlıyorum”

Çocuklara yönelik bir dernek kurmayı hayal ettiğini söyleyen Atam,

"Bu markayı oturttuktan sonra, Türkiye ve dünya genelinde bu ismi duyurduktan sonra hedeflerimiz daha da büyük. Bir dernek var hayalimde. Bu markanın kazandığı kazancının bir kısmıyla dernek kurmayı amaçlıyorum. Bu dernek vasıtasıyla birçok çocuğa ulaşmayı hedefliyorum. Bu şekilde ileriye dönükte planlarımız var. Karakterin yan ürünlerinin üretiminde ise ülkemize büyük bir istihdam sağlayacağına inanıyorum. Benim tek başıma tümüne yetişme şansım yok. Bu süreçte bize destek olacak, üretim yapabilecek iş insanları lazım. Ülkemize büyük bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz”

diye belirtti.

“Neden ülkemizin çizgi karakter markası olmasın”

Dünya genelindeki çocuklara hitap etmeyi amaçladığını belirten Atam,

“Birçok markaya büyük bedeller ödüyoruz. Neden bizim böyle bir markamız olmasın, biz bu dünyaya bir çizgi filmle açılmayalım. Büyük bir proje ürettiğime inanıyorum. Buna inanıyorum ve başaracağımıza da biliyorum. Bundan sonra göreceğiz, zaman gösterecek”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı