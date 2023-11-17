Tabiki nasıl yazılır? Tabii ki mi, tabi ki mi? Tabiki TDK doğru yazılışı

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “tabiki”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte cevabı…

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “tabiki”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. “Tabii ki” mi, “tabi ki” mi, “tabiki” mi? İşte cevabı…

Ki eki bazı kelimelerde ayrı yazılır, bazılarında ise birleşik. Burada cümlenin doğru anlaşılması çok önemli. “Tabii ki” kelimesi ise ‘ki’yi birleşik mi yoksa ayrı mı alır merak ediliyor. Bazı kişiler bunun doğru yazımının “tabi ki” olduğunu söylese de TDK çok önemli bir uyarı yapıyor.

TDK NE DİYOR?

TDK’ya göre, bu kelimenin doğru yazılışı “tabii ki” şeklinde. Diğer yazımlar mutlak şekilde yanlış kabul ediliyor. Yani;

Tabi ki (yanlış kullanım)

Tabiki (yanlış kullanım)

Tabii ki (doğru kullanım)

CÜMLEDE KULLANIMI

Bugün yanına gelirsem, tabii ki sana yardım edebilirim.

Yarın tabii ki seninle geleceğim.

Tabii ki o kalemi alabilirsin.