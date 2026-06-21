Dünya kayısı başkenti Malatya’da, tüm şehrin ekonomisini, esnafını ve üreticisini doğrudan ilgilendiren 2026 yılı kayısı hasat sezonu öncesi en kritik viraj dönüldü. Geçtiğimiz üretim döneminde kent genelinde etkili olan ve rekoltede ciddi kayıplara yol açan zirai don felaketinin ardından, bu yılki üretim beklentileri büyük bir merakla bekleniyordu. Tüm gözlerin çevrildiği 2026 yılı ilk rekolte tahmin raporu, resmi makamlarca masaya yatırıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen üst düzey toplantıda, Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından sahada titizlikle hazırlanan ön rapor en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

ÜRETİCİNİN TALEPLERİ VE 2026 YILI BEKLENTİLERİ MASADA

Kent ekonomisinin can damarı olan ve yerel halk tarafından "yeşil altın" olarak adlandırılan Malatya kayısısının mevcut durumunun ele alındığı toplantıya; ilgili kurum müdürleri, ziraat odaları ve sektör temsilcileri katıldı. Vali Seddar Yavuz’un yönetiminde yapılan oturumda, yaklaşan hasat dönemi öncesinde saha taramalarından elde edilen veriler, iklim şartlarının ağaçlar üzerindeki son durumu ve üreticilerin güncel talepleri tek tek görüşüldü. Geçen yıl yaşanan büyük kaybın ardından bu yılki kalitenin ve verimliliğin yüksek olması en büyük beklentiler arasında yer alıyor.

KESİN REKOLTE RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hem Malatya iç piyasasının hem de uluslararası ihracat sektörünün kilitlendiği "2026 Malatya kayısı rekoltesi kaç ton olacak?" sorusunun yanıtı için de takvim netleşti. Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu’nun saha çalışmalarını tamamlamasının ardından, merakla beklenen nihai rekolte verilerinin önümüzdeki temmuz ayında kamuoyuyla resmen paylaşılacağı açıklandı.

VALİ SEDDAR YAVUZ'DAN BEREKET DİLEĞİ

Toplantının ardından süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, yeni sezonun önemine dikkat çekti. Vali Yavuz, 2026 yılı kayısı hasat sezonunun başta gece gündüz demeden çalışan cefakar Malatyalı kayısı üreticileri olmak üzere; tüccara, ihracatçıya ve tüm sektör paydaşlarına bol kazançlı, bereketli ve hayırlı olmasını temenni etti.