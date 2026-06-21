Türkiye'nin yer altı kaynaklarından elde edilen gelirlerle oluşturulan fon, ekonomik zorluklara karşı gençlerin en büyük dayanaklarından biri olmaya devam ediyor. Aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla yürütülen projede başvuru şartları güncellendi. Yapılan son değişikliklerle birlikte destek miktarı yaş gruplarına göre artırılırken, fondan daha fazla kişinin yararlanabilmesi için gelir limiti de yukarı çekildi. Özellikle çocuk sahibi olan çiftleri kapsayan borç silme müjdesi ise uygulamanın en dikkat çeken ve merak uyandıran adımı oldu.

YAŞ GRUBUNA GÖRE DESTEK TUTARI DEĞİŞİYOR

Bakanlık, genç çiftlerin bu fondan daha geniş çaplı yararlanabilmesi adına ocak ayı itibarıyla kredi rakamlarında düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sağlanan desteğin yaş kriterlerine dikkat çekerek, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

GELİR LİMİTİNDE ESNEMEYE GİDİLDİ

Başvuru süreçlerinde aranan ekonomik şartlarda da önemli bir değişikliğe imza atıldı. Daha önce son altı aylık ortalama gelirin asgari ücretin 2,3 katı olması istenirken, yeni düzenlemeyle bu sınır asgari ücretin 2,5 katına yükseltilerek şartlar iyileştirildi.

İKİNCİ ÇOCUĞU YAPANIN BORCU TAMAMEN SİLİNECEK

Projenin en çarpıcı yanlarından birini çocuk teşvikleri oluşturuyor. Kredi ödeme takvimi olan 48 ay içerisinde ilk çocuğunu kucağına alan çiftlerin, geri ödemelerinin 12 aylık kısmı hibe sayılırken, kalan borçları bir yıl süreyle erteleniyor. Bakan Göktaş, ikinci çocuk durumunda devreye giren uygulamayı, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12 bin 942 çiftimizin 13 bin 126 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" sözleriyle açıkladı.

MİLYARLARCA LİRALIK KAYNAK AKTARILDI

Aile birliğini güçlendirme vizyonuyla hareket eden Bakanlık, ödemelerin kapsamını ve ulaştığı kişi sayısını her geçen gün artırıyor. Göktaş, projenin geldiği noktayı, "2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278 bin 275'e ulaştı. Bu ay 9 bin 200 gence 1 milyar 52 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 160 bin 598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Öte yandan maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 212 bin 872 gencimizin yanında olduk" şeklinde özetledi.

Sistemin finansman kaynağına ve başvuru yollarına da işaret eden Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" dedi.