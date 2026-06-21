Türkiye'nin Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na erkenden veda etmesi kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. A Milli Takım'ın başarısızlığının faturasının kesildiği isimlerden birisi ise kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu. Sosyal medyada Çalhanoğlu'na yönelik tepkiler yükselirken yıldız futbolcunun eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan bir paylaşım geldi.

HEDEFTEKİ KAPTANA EŞİNDEN SİPER

Turnuva boyunca sergilenen oyun nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, sosyal platformlar üzerinden kaptan Çalhanoğlu'nu yoğun bir şekilde eleştirdi. Yapılan olumsuz değerlendirmeler karşısında daha fazla susmayan Sinem Çalhanoğlu, eleştirilerin acımasız olduğunu belirterek eşinin arkasında durdu. Deneyimli oyuncunun eşi, milli takımın bu dev turnuvaya katılma yolculuğunda verilen emekleri hatırlatarak vefasızlık yapıldığına işaret etti.

DİKKAT ÇEKEN VEFASIZLIK VURGUSU

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir metni alıntılayarak takipçilerine aktaran Sinem Çalhanoğlu, başarıların çok çabuk unutulduğunu ifade etti. Çalhanoğlu, futbolun doğasındaki zorlukları ve skor tabelasının her zaman istenilen sonucu yansıtmayabileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ne çabuk unuttunuz... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar. Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."