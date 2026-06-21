Yelelerinde rüzgâr estiren o soylu atlar, sularından tarih akan o kadim nehir... Büyük Türk bilgini Kaşgarlı Mahmud’un asırlar önce kaleme aldığı Dîvânu Lugâti't-Türk adlı ölümsüz eserinde "Kuş kanatın, er atın" (Kuş kanadıyla, insan atıyla) diyerek işaret ettiği o asil ruh, Malatya coğrafyasında tüm görkemiyle yaşamaya devam ediyor. Hafta sonunun o dingin huzurunu ararken, hem tarihin en köklü hafıza mekanlarına yolculuk yapmak hem de doğanın kalbinde nefes almak isteyenler için rotayı yanı başımızdaki o gizli cennete, Akçadağ’ın kalbindeki Sultansuyu Harası’na çeviriyoruz.

SULTANLARIN VE ŞANLI ORDUNUN SIRRI 1865’TEN GÜNÜMÜZE

Osmanlı İmparatorluğu'nun en ihtişamlı dönemlerinde, 1865 yılında "Sultansuyu Çiftlikat-u Hümayun" adıyla kurulan bu tarihi hara, sadece bir çiftlik değil; Doğu ve Orta Anadolu’nun askeri ve stratejik güç merkeziydi. Kuruluş amacı; bölgedeki at ıslahını sağlamak, çöl şartlarına meydan okuyan dayanıklı safkan Arap atları yetiştirmek ve Osmanlı ordusunun ihtiyacı olan o hafif süvari bineklerini orduya kazandırmaktı. At yetiştiriciliğiyle yetinilmeyip tarım, keçe, yapağı ve hayvancılık faaliyetlerinin de harmanlandığı bu devasa merkez, asırlardır Malatya topraklarında asaletin adresi konumunda.

TİGEM BÜNYESİNDE BİR DÜNYA MARKASI

1984 yılından bu yana Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çatısı altında faaliyet gösteren Sultansuyu Harası, bugün Türkiye’nin yarış pistlerinde fırtınalar estiren, başarıdan başarıya koşan safkan Arap atlarının doğum yeri. Ancak burası sadece atçılıkla sınırlı bir havza değil. 27 bin dekarın üzerindeki büyüleyici arazisinde; göz alabildiğine uzanan meyve bahçeleri, bitki üretimi, arıcılık ve sığırcılık faaliyetleriyle tam bir biyoçeşitlilik ve doğa mucizesi. Yeşil ile tarihin büyük bir uyumla iç içe geçtiği bu havza, adeta Malatya'nın dünyaya açılan yeşil kapısı.

HAFTA SONU ROTALARININ BAŞ TACI SULTANSUYU HARASI’NA NASIL GİDİLİR?

Pazar gününü evde geçirmek istemeyen, beton binaların gürültüsünden kaçıp çocuklarına ve sevdiklerine unutulmaz bir deneyim yaşatmak isteyen aileler için Sultansuyu biçilmiş kaftan.

Sultansuyu Harası, Malatya kent merkezinin sadece 27 kilometre batısında yer alıyor. Ulaşımı son derece kolay olan bu doğa harikası, D-300 karayolu üzerinde, Akçadağ ilçesi sınırları içerisindedir. Adını aldığı ve bölgeye hayat veren Sultansuyu Çayı’nın oluşturduğu muazzam bir vadinin çevresinde konumlanan haraya, hem özel araçlarla hem de toplu taşıma araçlarıyla rahatça ulaşılabiliyor.

Bu pazar, asfaltın bittiği ve asaletin başladığı o topraklarda yürümek, tarihin asil kanatlarıyla tanışıp yeşilin ve suyun huzurunda kaybolmak için rotanızı Akçadağ'a çevirin. Sultansuyu, geçmişin efsanelerini bugünün huzuruyla buluşturmak için sizleri bekliyor.